'Onverwachte club heeft Kevin De Bruyne benaderd om deal te kapen met weergaloos loon'

Hij staat heel dicht bij Napoli, maar nu heeft Kevin De Bruyne naar verluidt een aantrekkelijk financieel aanbod ontvangen van Fenerbahçe. Hij zou echter geweigerd hebben en op weg zijn naar het zuiden van Italië.

Kevin De Bruyne werd kort voor het uur vervangen in de wedstrijd van vrijdagavond tegen Noord-Macedonië. Na de interlandbreak zou hij zijn definitieve beslissing over zijn toekomst bekendmaken.

Turkse interesse

De aanvallende middenvelder van de Rode Duivels wordt al geruime tijd genoemd bij Napoli. Er zou zelfs een akkoord zijn bereikt, maar er is nog geen officiële bevestiging geweest.

Eerder werd De Bruyne in verband gebracht met een overstap naar de MLS of Saoedi-Arabië, en nu heeft hij naar verluidt ook een verrassend aanbod gekregen van Fenerbahçe. Deze geruchten, die al in december werden genoemd, zijn recent weer opgedoken.

Kevin De Bruyne lijkt steeds dichter bij Napoli te komen

Fenerbahçe zou hem een enorm salaris hebben aangeboden om hem te overtuigen. Dit nieuws werd zaterdag bevestigd door de Turkse journalist Yağız Sabuncuoğlu. De Bruyne heeft echter het aanbod afgewezen en geeft de voorkeur aan het project van Napoli.

"De geruchten over Kevin De Bruyne en Fenerbahçe zijn waar, maar voor nu is het een nee. De speler is akkoord gegaan met Napoli, maar aangezien er nog niets officieel is ondertekend, probeert iedereen zijn kans." De Rode Duivel lijkt dus meer dan ooit dicht bij zijn landgenoot Romelu Lukaku te komen.