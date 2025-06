Radja Nainggolan neemt opvallende rol op zich bij Lokeren-Temse: "Arthur Vermeeren klopte ook bij mij aan"

Radja Nainggolan blijft ook volgend seizoen bij Lokeren-Temse. De ex-Rode Duivel verlengde zijn contract en wil als mentor jonge spelers helpen groeien én dromen van promotie naar 1A.

Radja Nainggolan speelt ook volgend seizoen nog bij Lokeren-Temse, de middenvelder verlengde onlangs zijn contract bij de Challenger Pro League-club. Daar nam hij de laatste tijd een rol van mentor op zich.

"Dat is ook een van de redenen waarom ik hier blijf", zegt hij bij Gazet van Antwerpen. "Ik wil spelers als Janssen of Brebels, twee jongens die vlak in mijn buurt spelen, nog beter zien worden en wie weet hen ook de kans geven om ooit nog eens tot in eerste klasse te geraken."

"Want die jongens weten ook wel dat er allicht geen enkele eersteklasser met een bod zal komen om hen bij Lokeren weg te halen. Maar samen kunnen we misschien in Daknam wel die stap zetten naar eerste", gaat hij verder.

Als 37-jarige ex-Rode Duivel is het logisch dat de jongere spelers wat naar hem opkijken. Dit gebruikt Nainggolan nu dus duidelijk op een positieve manier. En dat vindt hij ook leuk om te doen.

"Ik denk dat die rol als mentor of raadgever me wel ligt. Ik ben daar ook al even mee bezig. Arthur Vermeeren klopte ook bij mij aan om me raad te vragen en onlangs kreeg ik nog telefoon van de vader van Grady Makiobo, die ook de keuze had tussen enkele buitenlandse topclubs en nu uiteindelijk voor Juventus tekende. Ik ben blij dat ik die jonge gasten ook advies kan geven in hun loopbaan. Ik voel ook dat ik respect krijg van die jonge spelers. Twintig jaar geleden was dat anders", besluit hij.