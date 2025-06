Ex-trainer van Club Brugge spaart de Rode Duivels ook niet in zijn analyse: "Echt in de problemen gebracht"

De Rode Duivels zullen het maandag tegen Wales heel wat beter moeten doen dan tegen Noord-Macedonië. Daar is ook een ex-trainer van Club Brugge van overtuigd.

Cedomir Janevski wordt niet zomaar om zijn mening gevraagd, want hij is ook zelf afkomstig van Noord-Macedonië. "Ik dacht bij de rust dat Noord-Macedonië ervan zou profiteren als België niet snel een tweede doelpunt zou maken", zei hij tegen La DH Les Sports+. "En dat gebeurde. Het buitenspeldoelpunt en de niet gefloten penalty waren al verwittigingen."

De Duivels waren blijkbaar nog niet voldoende gewaarschuwd, want de thuisspelers bleven komen. "Ze bleven erin geloven en scoorden uiteindelijk zeer verdiend." Heeft België Noord-Macedonië onderschat? "Dat weet ik niet, want er stonden veel jonge Belgische spelers op het veld die zich moesten bewijzen. Aan de andere kant stond een ploeg die knokte voor elke bal, in elk duel."

Noord-Macedonië gevaarlijk op de tegenaanval

Dat leidde tot een billijk resultaat. "Dit gelijkspel is verdiend omdat Noord-Macedonië er tot het einde in heeft geloofd. België heeft zeker niet zijn beste wedstrijd gespeeld, maar Noord-Macedonië heeft ook verdienste. Noord-Macedonië wist dat het op vlak van balbezit zou worden gedomineerd. Het hield dus goed stand, maar slaagde er ook in om goed gebruik te maken van hun tegenaanvallen."

Dat gebeurde door fouten uit te lokken in de Belgische verdediging. "Faes en Debast werden echt in de problemen gebracht, met name op lange ballen en bij één-tegen-één situaties. België slaagde er ook niet in om het tempo op te drijven, om het ritme van de wedstrijd te veranderen. Jérémy Doku deed zijn best, maar de laatste pass was nooit voldoende nauwkeurig."

Veel voorkomende analyse over Faes, Debast en Doku

Door de defensieve kwetsbaarheid van Faes en Debast en de onnauwkeurigheid in de passing bij Doku deelt Janevski de analyse van vele andere analisten. De 63-jarige trainer, die momenteel zonder club zit, zal benieuwd zijn of zijn land morgen tegen Kazachstan ook een resultaat kan boeken.