Lukt het met de steun van de vrouwen? Rode Duivels moeten hopen dat eerbetoon aan Flames geluksbrenger wordt tegen Wales

De Rode Duivels gaan maandagavond tegen Wales op zoek naar hun eerste driepunter uit de WK-kwalificatiecampagne. Dat zal gebeuren met een eerbetoon aan de Red Flames.

De Rode Duivels spelen in eigen huis, maar dat betekent niet dat ze zullen aantreden in de gekende, traditionele rode shirts. Tegelijkertijd zal ook de zogenaamde 'Kuifje-outfit', het lichtblauwe tenue, niet gedragen worden. België komt maandagavond in actie in gele shirts. Wales kan dan in principe in het rood spelen, zoals het ook meestal doet.

De Belgen spelen niet zomaar in gele shirts. De uittenue van de Red Flames voor het EK 2025 bestaat uit exact dezelfde kleur. In juli nemen de Flames deel aan het EK voetbal voor vrouwen en nemen ze het in de groepsfase op tegen Italië, Spanje en Portugal. Het X-account van de Rode Duivels spreekt voor de gelegenheid over 'Gele Duivels' met de vorm van de Red Flames.

Rode Duivels op zoek naar ... Flames-vorm

Met die vorm is inderdaad weinig mis. Door met 0-3 te winnen bij Portugal hebben de Red Flames zich onlangs geplaatst voor de barrages in de Nations League. Een betere vorm zou bij de Rode Duivels zeer welkom zijn, want de prestatie in Noord-Macedonië was niet om over naar huis te schrijven. Dat moet maandag tegen Wales dus beter.

Yellow Devils in Red Flame-ing form!šŸ”„To celebrate the Red Flames for #WEURO2025, the Red Devils will wear their away kit vs Wales, tomorrow. Match-worn shirts will be auctioned for the Jan Vertonghen Foundation & Red Courts. Stay tuned! ā¤ļø‍šŸ”„ #BELWAL pic.twitter.com/VfpMPQoiv7 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 8, 2025

De wedstrijdshirts die maandag door de Rode Duivels gedragen worden, zullen geveild worden voor de Jan Vertonghen Foundation en Red Courts. De Foundation van voormalig international Jan Vertonghen zet zich in voor kinderen en Red Courts is het sociale project rond vernieuwde voetbalpleintjes over heel ons land. Dat zijn dus zeker mooie doelen.

Afwachten of gele shirts geluk brengen

Laat ons hopen dat de shirts van de Red Flames de Rode Duivels ook inspireren tot het leveren van een goede prestatie. In dat geval kunnen de gele shirts maandagavond misschien ook beschouwd worden als geluksbrengers.