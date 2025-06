OFFICIEEL: een speler die uitgeleend is door Standard Luik doet een grote aankondiging ... richting Premier League?

Moussa Djenepo heeft officieel aangekondigd dat hij Antalyaspor verlaat na een huurbeurt van één seizoen. De aanvaller zou nu in Engeland een nieuwe start kunnen maken.

Dit seizoen werd Moussa Djenepo uitgeleend aan Antalyaspor door Standard Luik. Ondanks een aankoopoptie zal de Malinese vleugelspeler echter niet doorgaan met zijn avontuur bij de Süper Lig-club, die net degradatie wist te vermijden.

Afscheid in Turkije

De speler kondigde dit zaterdagavond aan op zijn Instagram-account. "Zo moeilijk om afscheid te nemen, maar weer een nieuwe ervaring in mijn leven. Een seizoen met een team dat heeft gevochten, dat één geheel is gebleven. Bedankt aan alle supporters voor jullie liefde en steun", schrijft de in Bamako geboren speler.

De aanvaller toont respect door vele mensen te bedanken: "Ik bedank de Antalyaspor-familie, mijn teamgenoten, de technische en medische staf, al het personeel dat voor het welzijn van de club werkt. Dank aan coach Alex de Souza, het was een eer, en aan coach Emre Belözoğlu die me veel heeft geleerd. Dank aan alle leden van het bestuur, aan voorzitter Sinan Boztepe, aan Cesur Burak Akar, Adem, Tolga, etc. Dank ook aan Orhan Gürbüz en aan alle mensen die me hebben geholpen. Het is tijd om afscheid te nemen. Ik wens jullie allemaal het beste voor de toekomst."

Premier League?

Helaas verliep zijn avontuur bij de Turkse club niet zoals gehoopt. In 27 wedstrijden in alle competities heeft hij slechts twee doelpunten gescoord en één assist gegeven. Naast sportieve problemen zouden er ook problemen zijn geweest met onbetaalde salarissen.

Onder contract tot juni 2026 bij de Rouches, zou Moussa Djenepo wel eens niet bij de Maas kunnen blijven. Hij zou deze zomer terug kunnen keren naar Engeland (hij speelde eerder bij Southampton tussen 2019 en 2023). Volgens AfricaFoot heeft de speler interesse gewekt bij Leeds United, dat net naar de Premier League is gepromoveerd. De Engelse club zou bereid zijn zijn ontsnappingsclausule te activeren, die wordt geschat op twee miljoen euro.