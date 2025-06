Vervangt Standard Matthieu Epolo met een ex-Rode Duivel?

In zijn zoektocht naar een nieuwe doelman, vanwege het waarschijnlijke vertrek van Matthieu Epolo, heeft Standard zijn oog laten vallen op Thomas Kaminski van Luton Town. Een uitleenbeurt met aankoopoptie behoort tot de mogelijkheden.

Twee weken voor de hervatting van de trainingen heeft Standard nog geen enkele transfer officieel aangekondigd voor het komende seizoen. De Rouches hebben ook nog geen coach, aangezien Ivan Leko naar KAA Gent vertrok en nog niet is vervangen, ondanks sterke geruchten rondom Karel Geraerts.

De nieuwe leiding van Luik, bestaande uit Giacomo Angelini, Pierre François en Marc Wilmots als sportief directeur, heeft echter vooruitgang geboekt in verschillende dossiers. Axel Witsel zal na het WK voor clubs zijn definitieve antwoord geven, de aanbiedingen voor Adnane Abid overtuigen Patro nog steeds niet, er zijn gesprekken gestart met onder andere Casper Nielsen van Club Brugge, ... maar er is op dit moment nog nergens een akkoord gevonden.

Thomas Kaminski naar Standard? Het is zeker mogelijk

Een ander belangrijk dossier dat moet worden afgehandeld, is dat van de doelman. Matthieu Epolo wordt, net als Nathan Ngoy, Ilay Camara en Marlon Fossey, waarschijnlijk verkocht en Standard zal een vervanger voor hem moeten vinden. Het lijkt namelijk geen goed idee om het seizoen te beginnen met de vaak geblesseerde Laurent Henkinet, Matteo Godfroid en Tom Poitoux.

Om te beginnen, hebben de Rouches de piste Justin Heekeren opnieuw opgepakt. De 24-jarige Duitse doelman is actief bij Schalke 04 en speelde dit seizoen veel wedstrijden. Toch zou hij zijn plaats kunnen verliezen bij de terugkeer van de voormalige Liverpool-doelman Loris Karius. Hij is echter niet de enige naam op de shortlist van de Luikenaars.

Volgens onze informatie staat hij zelfs niet meer op de eerste plaats. Daar vinden we nu Thomas Kaminski, een vaste waarde bij Luton Town. Luton speelde het afgelopen seizoen in de Championship, nadat het na één seizoen alweer zakte uit de Premier League. Ook dit seizoen degradeerde het, ditmaal naar de Engelse derde klasse.

Huur met aankoopoptie?

De Rode Duivel (Kaminski zat vaak in de selectie en speelde de laatste zeven minuten van de vriendschappelijke wedstrijd tegen Ierland in 2024) zou graag een nieuwe uitdaging aangaan en die zou hij bij Standard kunnen vinden. De interesse is wederzijds, maar het financiële aspect is nog een struikelblok.

Volgens onze informatie zouden de verschillende partijen in de afgelopen dagen dichter bij elkaar zijn gekomen. Thomas Kaminski wil graag naar Sclessin verhuizen en om het financiële aspect op te lossen, zou hij zijn lopende contract in Engeland verlengen tot juni 2026 voordat hij wordt uitgeleend met een aankoopoptie.

De Luikse directie blijft echter ook aandachtig voor andere profielen, aangezien het mogelijks ook een tweede doelman aantrekt. Het doel is om twee doelmannen met voldoende ervaring te hebben. De deal tussen Standard en Thomas Kaminski is nog niet afgerond, maar lijkt steeds haalbaarder te worden voor de Rouches.