Ancelotti haalt eerste succes(je) als bondscoach van Brazilië, met dank aan Real Madrid-ster

De Rode Duivels konden maandagavond hun tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK van volgende zomer winnen tegen Wales. Op andere continenten zitten de kwalificaties al in een veel verder stadium. Zo wist Brazilië zich dinsdagnacht te plaatsen voor het eindtoernooi.

Met nieuwe bondscoach Carlo Ancelotti probeerden de Goddelijke Kanaries zich te plaatsen voor de wereldbeker van volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Maar de Brazilianen struikelden meteen over de eerste horde in het tijdperk-Ancelotti.

Ze kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen een team met heel wat (ex-)Jupiler Pro League-spelers. Ecuador hield de Brazilianen op een frustrerende puntendeling. De tweede opdracht werd wel tot een goed einde gebracht.

Brazilië won met het kleinste verschil van Paraguay. Het was Real Madrid-aanvaller Vinicius Junior, die Ancelotti goed kent van hun gezamenlijke tijd bij Madrid, die het enige doelpunt scoorde op enkele minuten van de rust.

Sprankelen deed Brazilië opnieuw niet, maar het belangrijkste is dat ze deze keer wel konden winnen. Ancelotti slaagt zo in zijn eerste opzet als hoofdcoach van de Seleção: Kwalificatie voor het WK afdwingen.

Brazilië is en blijft een grootmacht in het mondiale voetbal, ook al hebben ze niet meer de absolute sterren van weleer. Het is nog steeds recordhouder wat wereldtitels betreft met vijf stuks. Daarnaast is het ook het enige land dat zich voor elk WK-eindtoernooi wist te plaatsen.