Bayern München is geland in de VS: Vincent Kompany is heel duidelijk met oog op WK voor clubs

Vincent Kompany reisde woensdag met Bayern München naar de VS voor het WK voor clubs. De coach wil er met Bayern een sterk toernooi spelen en benadrukt het belang van deze mondiale uitdaging. Zondag wacht Auckland City.

Vincent Kompany kwam wat te laat aan op de luchthaven, maar reisde woensdag toch succesvol met Bayern München naar de Verenigde Staten. Daar spelen de Duitsers het WK voor clubs.

Binnen enkele dagen begint het tornooi. Coach Vincent Kompany maakte er de afgelopen maanden geen geheim van dat hij met Bayern ook deze trofee wil winnen.

"Dit toernooi komt het dichtst in de buurt van een wereldkampioenschap voor landen. Je speelt tegen teams uit andere landen en komt in aanraking met verschillende culturen", zei Kompany volgens Het Laatste Nieuws.

"We willen ons hier echt laten zien", gaat de Belgische trainer verder. "We hebben enorm veel fans, ook uit andere landen, en dit is een geweldige kans om ons te tonen aan supporters die ons niet wekelijks live kunnen zien spelen."

"Waar we ook spelen, we proberen mensen te laten genieten van Bayern – en dat willen we hier opnieuw doen", besluit Kompany. Bayern speelt zondag zijn eerste wedstrijd tegen Auckland City.