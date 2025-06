'Beerschot heeft besloten: dit wordt de opvolger van Dirk Kuyt'

Beerschot lijkt zijn nieuwe trainer gevonden te hebben na de degradatie naar de Challenger Pro League. Mo Messoudi zou volgens transferexpert Sacha Tavolieri de opvolger van Dirk Kuyt worden.

Beerschot degradeerde afgelopen seizoen weer naar de Challenger Pro League. De club speelde één seizoen weer op het hoogste niveau, maar dat draaide niet goed uit. De Ratten eindigden laatste.

Dirk Kuyt zal niet meegaan naar de Challenger Pro League. Zijn relatie met het bestuur leek te verslechteren, zeker na de uitgaande transfer van Thibaud Verlinden. Hij had het ook geregeld over de slechte infrastructuur.

Beerschot moest dus op zoek gaan naar een opvolger voor Kuyt. Die zouden ze nu gevonden hebben. Transferexpert Sacha Tavolieri meldt dat Mo Messoudi naar verwachting de volgende trainer van Beerschot wordt.

Er was een tijdje geleden al sprake van interesse, maar nu lijkt het in kannen en kruiken te zijn. De voormalige prof is momenteel nog actief bij Zulte Waregem als assistent.

Voordien vulde hij die rol in bij Westerlo. Als speler begon hij zijn profcarrière bij Germinal Beerschot en speelde hij later ook nog bij KFCO Beerschot.