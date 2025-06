Franky Van der Elst begrijpt niet waar zijn ex-club mee bezig is: "Flauwekul, een stap te ver"

RWDM voerde plots een aantal zeer ingrijpende wijzigingen door aan de club waar de fans helemaal niet blij mee zijn. Franky Van der Elst begrijpt er ook maar weinig van.

RWDM is niet langer. De club gaat nu verder onder de naam Daring Bruxelles, opnieuw met stamnummer 2 en een nieuw logo. Iets waar de fans absoluut niet akkoord mee zijn.

Vele supporters en ex-spelers ondertekenden al een brief waarin gevraagd wordt deze wijzigingen terug te draaien. Franky Van der Elst heeft het er ook bijzonder moeilijk mee.

"Ik las dat Textor af wil van de naam Molenbeek omdat ze in Amerika niet begrijpen waar RWDM ligt. Met alle respect, maar of het nu RWDM, FC Brussels of Daring Brussels heet: ik denk niet dat ze daar echt wakker liggen van de club. Dat is allemaal flauwekul", zegt hij bij Gazet van Antwerpen.

"Enkele jaren geleden is het ook FC Brussels geworden, een beetje met dezelfde argumentatie: namelijk de mogelijkheid op meer sponsoring als Brussels in de naam kwam. Maar dat vind ik jammer. Een nieuw logo en zo, nieuwe kleuren zelfs: dat vind ik allemaal een stap te ver", gaat hij verder.

"Ik begrijp het dus volledig dat de fans daartegen in opstand komen. Van traditie moet je afblijven, en ik denk dat Textor zoals zo vaak hier ook de bal misslaat. Ik denk dat het belangrijker is dat je ervoor zorgt dat er een goede ploeg op het veld staat dan dat je van naam verandert en Sint-Michiel in het logo zet. Het lijkt me logischer dat je naar 1A terugkeert om daar een goed figuur te slaan, dan dat je naar een ver verleden moet teruggrijpen", besluit Van der Elst duidelijk.