Kortrijk zit niet stil en wil na coach ook twee spelers weghalen bij Club Brugge

Volgend seizoen zal KV Kortrijk uitkomen in de Challenger Pro League. Na een moeilijk seizoen kon het de degradatie niet voorkomen. Het heeft met Michiel Jonckheere een nieuwe trainer aangesteld en maakt nu werk van de spelerskern voor volgend seizoen.

Michiel Jonckheere is de man die KV Kortrijk terug richting de Jupiler Pro League moet brengen. De voormalige assistent van Nicky Hayen verlaat Club Brugge en trekt naar KV Kortrijk. Joseph Akpala maakt de omgekeerde richting en is de nieuwe assistent van Hayen.

Kortrijk heeft niet alleen voor zijn nieuwe coach in de richting van Club Brugge gekeken. Het toont ook interesse in een duo spelers van de bekerwinnaar en zou hen graag naar het Guldensporenstadion lokken.

Het gaat om de tweeling Liam en Lenn De Smet. Dat meldt transferwatcher Sacha Tavolieri. De broers spelen al jarenlang voor de jeugdelftallen van Club Brugge en waren ook in de Challenger Pro League bij Club NXT een vaste waarde.

Lenn De Smet is een (flank)aanvaller die het afgelopen seizoen acht keer tot scoren kwam voor het beloftenelftal van Club Brugge. Hij gaf ook vier assists. Liam is een centrale middenvelder en ook hij was een vaste waarde bij Club NXT. Toch verlengden ze hun contract niet, waardoor ze gratis ergens anders kunnen tekenen.

Kortrijk krijgt naar verluidt wel de nodige concurrentie. Zo zou het Nederlandse NAC Breda, met Carl Hoefkens als hoofdcoach, ook wel geïnteresseerd zijn in de komst van Liam De Smet.