Cocaïnehandel komt ex-speler Standard duur te staan: dertien(!) jaar cel

Een voormalige speler van Standard Luik, Ron Stam, is veroordeeld tot maar liefst dertien(!) jaar gevangenisstraf. Hij is schuldig bevonden aan betrokkenheid bij cocaïnehandel en witwassen van geld.

Herinnert u zich Ron Stam nog? Tussen 2013 en 2015 heeft hij gespeeld bij Standard Luik, maar de verdediger heeft niet echt indruk gemaakt. In totaal speelde hij 30 wedstrijden met de Rouches.

32 wedstrijden voor Standard

Na zijn avontuur in Luik besloot hij terug te keren naar zijn geboorteland door bij NAC Breda te tekenen. Hij speelde 32 wedstrijden in een seizoen voordat hij in 2016 definitief een punt achter zijn carrière zette.

Het is voor iets heel anders dan voetbal dat hij vandaag in het nieuws is gekomen. Hij zat al achter de tralies na zijn arrestatie in 2024 samen met zijn broer Rudy, maar nu is hij zojuist veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf voor witwaspraktijken en cocaïnehandel.

13 jaar gevangenisstraf

De rechtbank heeft deze zaak deze week onthuld. De voormalige voetballer was betrokken bij grootschalige drugshandel in verschillende landen.

Ron Stam heeft bekend in 2020 20 kg cocaïne van Brazilië naar Frankfurt te hebben gesmokkeld via de post. Hij heeft ook toegegeven lachgas te hebben gebruikt. Bij een huiszoeking werden 2217 kilo cocaïne en 100.000 euro cash aangetroffen. Zijn broer kreeg een gevangenisstraf van 74 maanden opgelegd.