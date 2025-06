Het CDP heeft besluit genomen na zware uitspraken van Radja Nainggolan: dit is het oordeel

Radja Nainggolan ontsnapt aan een sanctie na zijn opvallende uitbarsting over de scheidsrechter tijdens de play-offs. Het Disciplinair Comité toont begrip voor zijn emoties en laat het zonder straf.

Lokeren-Temse deed er alles aan om nog te promoveren, maar het verloor in de finales van de Promotion Play-offs tegen Patro Eisden Maasmechelen. Radja Nainggolan liet zich ook naast het veld opmerken na de terugmatch in de halve finales.

Toen gaf hij een opmerkelijk interview na afloop van de match tegen RWDM. "Ik denk dat er in 1B evenveel VAR moet zijn als in 1A, want wij worden hier bestolen op een bepaalde manier", zei hij bij DAZN.

"De scheidsrechter raakt de bal aan en wij krijgen daar de 3-0 binnen. De ref was de hele tijd de show aan het stelen, maar hij bakte er geen ei van. Dat mag gezegd worden."

Het bondsparket zag Nainggolan graag een straf krijgen, maar die komt er niet. Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft besloten dat de middenvelder er zonder sanctie van af komt.

Het DCP wees op 'ongelukkig uitspraken en weinig verfijnende taal', meldt Het Nieuwsblad. Dit als gevolg van zijn jeugd, zijn tijd in Italië en het moment waarop het interview werd afgelegd, meteen na de wedstrijd.