Marc Degryse weerlegt kritiek: "Mag je dat niet eens zeggen na vier jaar?"

De Rode Duivels wonnen tegen Wales een levensbelangrijk duel met oog op de WK-kwalificaties. Tegen de Welshmen kwam het wel meermaals met de schrik vrij, want na een 3-0 voorsprong ging het nog ei zo na mis.

Enkele Rode Duivels deden het gelukkig héél goed. Youri Tielemans was bepalend als kapitein, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku waren sterkhouders zoals in zoveel wedstrijden van de Belgen.

Doku man van de match

En dan was er nog Jérémy Doku, de man van de wedstrijd. Hij speelde een prima wedstrijd en gaf daarna ook nog eens een pittig interview. "Volgens sommigen ben ik niet doeltreffend genoeg", klonk het onder meer.

In de nabespreking bij VTM werd er gesproken over de zaak. Of de boodschap van Doku misschien een sneer was richting Marc Degryse? Die had er heel wat over te zeggen in zijn analyse.

Eindelijk eens belangrijk?

"Zo wil ik hem altijd zien. Iedereen kent en ziet zijn kwaliteiten, maar hij moet dat koppelen aan wedstrijden beslissen en winnen. Deze keer heeft hij dat gedaan."

"Als je vier jaar geen enkel doelpunt hebt gemaakt, mag je dan niet eens zeggen dat hij er eentje moet maken? Je kan niet kwaad zijn op hem: hij is altijd heel kritisch voor zichzelf, heeft altijd de goede ingesteldheid en werkt heel hard. Hij doet altijd zijn uiterste best. Voor mij de verdiende winnaar van de man van de wedstrijd-trofee", aldus de analist.