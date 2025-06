Officieel: promovendus toont heel veel ambitie in JPL en rondt vijfde(!) transfer af

RAAL La Louvière start de zomerse transferperiode met veel enthousiasme. De Wolven hebben zojuist hun vijfde aanwinst aangekondigd. En het is een veelbelovende, zoveel is duidelijk.

RAAL La Louvière toonde zich al erg actief in dit begin van de transferperiode. Enkele dagen geleden hadden de Wolven al de komst aangekondigd van de jonge doelman Célestin De Schrevel (KAA Gent), middenvelder Lucas Bretelle (Orléans) en linkervleugelspeler Théo Epailly (Boulogne).

Drie spelers die nog geen ervaring hebben in de Jupiler Pro League, maar wel mooie versterkingen kunnen zijn. Vervolgens heeft RAAL de komst van Alexis Beka Beka officieel gemaakt, een middenvelder die ooit voor 12 miljoen euro werd gekocht door OGC Nice, maar die een moeilijke periode heeft doorgemaakt op persoonlijk vlak. Hij heeft zich dit seizoen herpakt bij Caen en lijkt een zeer mooie aanwinst te zijn.

En nummer vijf voor RAAL!

In La Louvière moest ook de verdediging worden versterkt, na het vertrek van Victor Corneillie en Hady Camara. De contracten van Maxence Maisonneuve (tot 2026) en Djibril Lamego (tot 2027) zijn verlengd, net als dat van aanvoerder Wagane Faye (2026), waarvan de aankondiging donderdag binnenkwam.

Om de defensieve linie verder aan te vullen naast Daan Klomp, die vorige zomer arriveerde en een contract heeft tot 2026, was RAAL geïnteresseerd in Darío Benavides, een 22-jarige rechtsback uit Spanje die eigendom was van FC Sevilla, maar die nooit echt zijn kans heeft gekregen in het eerste elftal.

De Louviérois konden de deal snel afronden, aangezien Benavides aan het einde van zijn contract was en meteen werd aangetrokken door het Louvière-project. Dus het is officieel, RAAL heeft zijn vijfde aanwinst van deze zomer binnen.