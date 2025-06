'Union SG schakelt snel en heeft opvolger voor Sadiki al op het oog bij seizoensrevelatie'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union SG zal mogelijk/waarschijnlijk Noah Sadiki deze zomer kwijtspelen. En dus zijn ze alvast op zoek naar een mogelijke vervanger om hem op te volgen. Die lijkt uit de Eredivisie te gaan komen deze zomer.

Er is veel interesse voor Noah Sadiki en de kans is groot dat hij deze zomer wel eens zou kunnen verkassen naar een grotere competitie. Daarover zijn zelfs de ploegmaats het eens en zelf droomt hij ook groots.

Sadiki vervangen?

Als de middenvelder zou vertrekken, dan willen ze bij Union SG snel een opvolger binnenhalen. En dat zou wel eens Enric Llansana kunnen gaan worden van Go Ahead Eagles.

Het jeugdproduct van Ajax Amsterdam speelt al sinds 2022 bij Go Ahead Eagles. De Nederlandse verdedigende middenvelder - die in Spanje werd geboren, maar wel jeugdinternational is voor Oranje - maakte afgelopen seizoen veel indruk.

Versterking vanuit Nederland

Hij speelde op één wedstrijd na alle matchen bij het team dat zevende werd in de Eredivisie en hij was ook in de KNVB Beker van groot belang voor de Eagles.

Met vier doelpunten en vijf assists was de verdedigende middenvelder ook aanvallend af en toe van belang voor zijn team. Volgens Voetbal International wil Union SG hem er nu heel erg graag bij naar volgend seizoen toe.