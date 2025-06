Alles gewonnen in België op 21 jaar, nu naar topclub? De dromen van Noah Sadiki

Noah Sadiki speelde een goed seizoen bij kampioen Union SG. En dus is nog maar de vraag of er voor hem nog een toekomst in Brussel ligt, want er zijn zeker buitenlandse topclubs die hem er graag bij zouden willen.

“We willen het zeker samen doen in de Champions League. Maar in het geval van Sadiki bijvoorbeeld …”, opende Alessio Castro-Montes de debatten in MidMid over de toekomst van de jongeling. Alles gewonnen in België “Hij is 21 jaar en heeft er zo’n seizoen opzitten, met als hoofdprijs de titel. Je won al de Beker en de Supercup. Dan heb je in België alles gewonnen. De Champions League is mooi, maar voor hetzelfde geld kan je ook naar een club in het buitenland aan de top.” “En dan speelt die ploeg ook Champions League en dan heb je dat ook. Ik ben echt benieuwd wat er gaat gebeuren.” Sadiki zelf? Die blijft er zoals altijd heel erg rustig onder, ook onder de interesse die er zeker is. De dromen van Sadiki “De mooiste dromen? Dat zijn de grote topclubs zoals Chelsea, Bayern München of Barcelona. Maar ik heb niet specifiek een club waar ik heen zou willen of een competitie, elk land kan zijn uitdagingen hebben.” “De Champions League winnen, de Afrika Cup winnen, het WK spelen, … Dat zou ik graag allemaal hebben, in mijn dromen.” Maar eerst een tussenstap? Of toch nog een jaartje blijven?