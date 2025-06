Zeer belangrijk moment voor Alexis Saelemaekers, maar hij heeft de touwtjes niet zelf in handen

Uitgeleend door AC Milan aan AS Roma dit seizoen, weet Alexis Saelemaekers nog niet wat de toekomst voor hem in petto heeft. De Romeinen geïnteresseerd in zijn diensten, maar niet tegen elke prijs.

Alexis Saelemaekers heeft nooit echt de kans gehad om zich te vestigen tijdens zijn carrière. Gekocht door AC Milan in 2020, kreeg hij eerst zijn kans in San Siro, voordat hij er zijn plek verloor. Uitgeleend aan Bologna en vervolgens aan AS Roma, heeft de Rode Duivel zojuist twee goede seizoenen achter de rug, waarin hij veel wedstrijden in de Italiaanse competitie heeft gespeeld. Zijn prestaties hebben zelfs Rudi Garcia overtuigd, die hem heeft geselecteerd voor twee bijeenkomsten en hem heeft laten spelen in vier wedstrijden.. Alexis Saelemaekers kan zich vestigen bij AC Milan, maar AS Roma probeert het toch Na terugkeer van deze interlandpauze, weet de 25-jarige speler echter nog steeds niet wat de toekomst hem zal brengen. Hij zal deze zomer terugkeren naar AC Milan, waar een nieuwe coach, Massimiliano Allegri, net is aangekomen. Volgens informatie uit Italië, waaronder van Calciomercato, wil de nieuwe coach van de Rossoneri Alexis Saelemaekers tijdens de voorbereiding aan het werk zien voordat hij een beslissing neemt. De Italiaanse coach is echter geïnteresseerd in zijn profiel. Aan de andere kant wacht AS Roma af. De Italiaanse club heeft vertegenwoordigers naar Milaan gestuurd, maar de gevraagde prijs van ongeveer 25 miljoen euro zou de club van de Wolvin kunnen afschrikken. Voor Saelemaekers zal de speeltijd echter het belangrijkst zijn, met nog een jaar te gaan voor het WK 2026.