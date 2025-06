'Liverpool breekt transferrecord en haalt Duitse superster binnen'

Liverpool gaat een record breken. De Engelse topclub zal een recordbedrag neertellen voor Florian Wirtz.

Liverpool werd afgelopen seizoen kampioen in de Premier League. De Engelse topclub maakt zich nu volop klaar voor het nieuwe seizoen, om weer mee te spelen voor de prijzen.

Na de landstitel heeft Liverpool nu besloten om eens zot te doen. De club heeft naar verluidt zijn eerste grote zomertransfer helemaal beet.

Engelse media melden namelijk dat Liverpool rond is met Florian Wirtz. Het Duitse talent zal Bayer Leverkusen verlaten, maar levert hen nog heel wat geld op.

Voor Liverpool wordt het namelijk een recordtransfer. The Reds zouden maar liefst 137,5 miljoen euro betalen, waardoor Wirtz de duurste inkomende transfer ooit wordt bij de club. Eerder was dit Darwin Nunez, waar ongeveer 85 miljoen euro voor werd betaald.

De 22-jarige aanvallende middenvelder heeft in Duitsland een mooi seizoen achter de rug. In 45 wedstrijden was hij goed voor 16 doelpunten en 15 assists.