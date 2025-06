Verdediging Rode Duivels blijft zorgen baren: Peter Vandenbempt stelt heel opvallende oplossing voor

De Rode Duivels blijven defensief kwetsbaar. Debast en Faes stelden opnieuw teleur, wat tot frustratie leidt in Tubeke. Peter Vandenbempt schuift zelfs een opvallend alternatief naar voren: Amadou Onana als centrale verdediger.

Tijdens de voorbije twee interlands werd nog maar eens duidelijk waar het grote pijnpunt ligt bij de Rode Duivels. De verdediging staat absoluut niet op scherp.

Zeno Debast, die middenvelder is bij Sporting CP, en Wout Faes konden absoluut niet overtuigen. Ze kregen twee kansen, tegen Noord-Macedonië en Wales, maar lieten steeds steken vallen.

"In Tubeke valt te horen dat onze verdedigers misschien eerst weer moeten verdedigen, hard en meedogenloos, zoals die onbekende Macedoniërs die negentig minuten lang Lukaku en co. op de huid zaten", zegt Peter Vandenbempt bij Het Nieuwsblad. "Met name Faes heeft nogal wat ergernis opgewekt met zijn nonchalance en fouten in combinatie met te veel zelfvertrouwen."

Alleen blijft het naar een oplossing zoeken. Sommigen denken aan Matte Smets, die zijn plaats bij de nationale ploeg wel had verdiend, of Club Brugge-verdediger Brandon Mechele. Peter Vandenbempt denkt nog iets verder na.

"Misschien ligt de oplossing wel een rij hoger, waar met (hopelijk) een fitte Lavia erbij veel goeie kandidaten zijn voor één of twee plaatsen. Tijd om Onana te polsen voor een stap achteruit en dan een jaar en een match of tien om te roderen met het oog op de wereldbeker. Op het middenveld is hij niet onmisbaar, centraal achterin kán hij het worden", besluit de commentator.