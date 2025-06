Mehdi Bayat haalt uit naar Antwerp na saga rond Rik De Mil

Mehdi Bayat moest strijden om Rik De Mil bij Charleroi te houden. Hij betreurt de aanpak van Antwerp.

Mehdi Bayat zou er slecht hebben uitgezien als Rik De Mil naar Antwerp was vertrokken, kort nadat hij werd gepresenteerd als mede-architect van het nieuwe project van de club. De CEO van Charleroi heeft dus moeilijke dagen doorgemaakt, maar zijn coach is hem trouw gebleven.

De Mil heeft zelfs benadrukt dat de vastberadenheid van het management van Charleroi een grote rol heeft gespeeld in zijn beslissing om te blijven, waarbij hij voelde dat zijn werk naar waarde geschat werd. Bayat heeft ook uitgelegd hoe hij deze saga intern heeft beleefd.

Hij spaart zijn woorden niet: "Er was een gebrek aan elegantie van Antwerp, die Rik De Mil contacteerde en hem vroeg om mij niet te vertellen dat ze hem gecontacteerd hadden. Natuurlijk heeft hij het me meteen verteld", verklaarde hij aan de RTBF.

Rik De Mil was zeer transparant

"Ze hebben een financieel voorstel gedaan dat ik onmiddellijk heb geweigerd. Het gaat niet om geld, we zijn bezig met een project dat gewaardeerd wordt en het aangeboden bedrag kwam niet overeen met die waarde en geloofwaardigheid van het project. Rik is een eerlijk persoon en heeft meteen gezegd dat het geen zin had om verder te praten met Antwerp als er geen overeenkomst was tussen de clubs, omdat hij zijn contract met Charleroi zou respecteren," vervolgt Bayat.

"Sporting Charleroi heeft zich altijd anders moeten opstellen ten opzichte van anderen: er zal altijd iemand rijker zijn dan wij. Het is de verantwoordelijkheid van onze rekruteringsafdeling om te laten zien dat ze in staat zijn, met onze middelen, om dit werk te doen: intelligent onze spelers vervangen, het vertrouwen van ons personeel, onze coach en het publiek te winnen. En we zijn op dat pad", besluit hij.