Gifmenger aan het werk? Zowat hele ploeg het ziekenhuis in na voedselvergiftiging

0

In Italië is een enorme commotie ontstaan rond de voetbalwedstrijd tussen Sampdoria en Salernitana. Na de 2-0 nederlaag van Salernitana in Genua kregen maar liefst 21 spelers en stafleden van Salernitana tijdens de terugreis plotseling ernstige gezondheidsproblemen.

De slachtoffers werden na de landing per ambulance naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De situatie wordt met argusogen bekeken, want er bestaat het vermoeden dat er opzet in het spel is bij de vermeende voedselvergiftiging. De politie overweegt inmiddels een officieel onderzoek te starten om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Volgens bronnen zou de selectie van Salernitana vlak voor de wedstrijd nog een maaltijd hebben genuttigd in Genua, waar mogelijk de oorzaak ligt. De club zelf heeft direct een intern onderzoek ingesteld en besloot om de training van maandag te annuleren. Op hun website benadrukt Salernitana dat de gezondheid van de spelers en staf hun absolute prioriteit is. Ook werd er bij de voetbalbond een verzoek ingediend om de terugwedstrijd, die vrijdag gepland staat, uit te stellen. Voorzitter Maurizio Milan hoopt dat de autoriteiten rekening houden met de ernst van deze situatie en snel duidelijkheid kunnen brengen. Deze bizarre episode zet de strijd om lijfsbehoud in de Serie B extra onder druk en zorgt voor veel onrust binnen het Italiaanse voetbal. Er hangen veel vraagtekens rond het gebeurde.