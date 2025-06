KV Mechelen bekeek al zijn opties en koos nadien pas voor Fred Vanderbiest: coach legt zelf uit hoe dat komt

KV Mechelen heeft onlangs een belangrijke knoop doorgehakt. Fred Vanderbiest werd aangesteld als hoofdtrainer. Hij kwam nu zelf uitleggen waarom het zo lang duurde voor die beslissing genomen werd.

KV Mechelen nam kort voor het einde van de reguliere competitie afscheid van Besnik Hasi. Hij trok uiteindelijk naar Anderlecht, terwijl assistent Fred Vanderbiest even overnam bij Malinwa.

Hij zorgde ervoor dat de club geen Relegation Play-offs moest spelen en coachte nadien ook nog in de Europe play-offs. Als interim-coach gaf hij aan dat hij graag het avontuur wou verderzetten als T1.

Maar er volgden er geruchten over andere trainers en het leek er niet op dat zijn wens in vervulling zou gaan. Uiteindelijk hakte KV Mechelen de knoop door en besloot het om met Vanderbiest verder te gaan als hoofdtrainer.

Hij legde bij de clubmedia zelf uit waarom het allemaal zo lang duurde. "Het grootste punt was volgens mij: ‘Wat als het niet lukt met Fred? Hij is hier al acht jaar assistent, dan zijn we hem misschien kwijt.’ Ik denk dat dit ook de oorzak was dat het allemaal iets langer geduurd heeft. Dat alle pro’s en contra’s werden afgewogen, een beetje rondkijken naar de juiste profielen. En op zich is dat meer dan logisch", vertelde Vanderbiest.

Hij legt ook uit waar die plotse zin vandaan kwam op hoofdcoach te willen worden. "Dat is geleidelijk aan gekomen", gaat Vanderbiest verder. "Je voelt dat er iets iets, dat er iets verandert. Je voelt dat de aanpak beter en beter aanslaat. En ik denk dat de club daar op het gepaste moment misschien ook wel een studie over gedaan zal hebben. Bij spelers en omkadering, rondom de club waarschijnlijk ook."

"Ik heb verschillende coaches gezien, veel geleerd. Want van iedereen pik je wel iets op, of dat nu negatief of positief is. Ik voelde gewoon het moment om terug mijn kandidatuur te stellen. Ik ben heel blij dat de club daar op ingegaan is", besluit de trainer.