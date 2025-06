OFFICIEEL: Standard kondigt grote verandering aan vanaf volgend seizoen

Standard beëindigt de samenwerking met Adidas. Vanaf 2025 zal Macron de nieuwe kledingleverancier van de club worden voor zeker vijf seizoenen.

Geen drie strepen meer. Standard slaat een nieuwe bladzijde om in zijn geschiedenis door het partnerschap met Adidas stop te zetten. Vanaf het seizoen 2025-2026 neemt een nieuw merk het over voor vijf seizoenen.

Het Italiaanse merk Macron Sports, opgericht in 1971 in Bologna, levert al aan vele clubs in Europa. Het staat bekend om zijn moderne ontwerpen en meer gepersonaliseerde benadering.

Adidas, een trouwe partner sinds 1976, verlaat het toneel na vier opeenvolgende jaren van samenwerking. Giacomo Angelini, CEO van Standard Luik, is in ieder geval heel enthousiast.

"We zijn verheugd om deze samenwerking aan te gaan met een zo iconisch merk als Macron. Hun enthousiasme om met ons samen te werken, hun luisterbereidheid en het vermogen om op maat gemaakte ontwerpen aan te bieden – gecombineerd met hun productkwaliteit – maakten meteen het verschil."

"We delen dezelfde waarden en passie voor sport, wat dit partnerschap vanzelfsprekend en veelbelovend maakt", besluit Angelini. Nu zal de club zich volop focussen op het vinden van een nieuwe trainer.