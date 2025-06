Eerste aanwinst onder David Hubert is binnen: OHL haalt verdediger definitief in huis

Oud-Heverlee Leuven kondigde maandag officieel de komst van coach David Hubert aan. Op dinsdag hebben ze ander heuglijk nieuws te melden. De Japanse verdediger Takuma Ominami zal ook volgend seizoen aan Den Dreef voetballen.

Nadat de geruchtenmolen al enkele weken op volle toeren draaide, kwam maandag eindelijk witte rook uit de Leuvense schouw. David Hubert is de nieuwe coach van OHL, waar hij de opvolger wordt van Chris Coleman.

Hubert heeft alvast positief nieuws gekregen in verband met de spelerskern van Oud-Heverlee Leuven. Takuma Ominami, de centrale verdediger die sinds vorige zomer bij OHL actief was, wordt definitief overgenomen.

Ominami, een Japanner van 27, kwam in augustus van vorig jaar op huurbasis over van Kawasaki Frontale. OHL had ook een aankoopoptie in de huurovereenkomst laten zetten. Die optie hebben ze gelicht, laat de club weten op haar clubkanalen.

“Ominami is een ervaren verdediger en liet een goede indruk na in zijn eerste jaar bij de club. Hij heeft zich goed geïntegreerd binnen de ploeg en we verwachten dat hij in de nabije toekomst een belangrijke factor wordt in onze defensie”, klinkt het bij sportief directeur Gyorgy Cscepregi.

Het afgelopen seizoen kwam Ominami tot 27 optredens voor OHL. De Leuvenaars betalen 600 duizend euro aan Kawasaki Frontale. Volgend seizoen zal Ominami één van de leiders moeten zijn in het team van nieuwbakken coach David Hubert.