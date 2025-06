📷 'Eerste bod op Noah Sadiki is een feit: maar kan Union SG hiermee wel leven?'

Noah Sadiki, de middenvelder van Union SG, heeft de aandacht getrokken van Leeds United. De Engelse club zou ook een eerste bod geplaatst hebben.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft de Engelse club contact opgenomen met Union, maar het initiële bod lijkt ver onder de verwachtingen van de Belgische kampioen te liggen.

Sadiki speelde een cruciale rol in het succes van Union afgelopen seizoen en heeft zich bewezen als een dynamische en veelzijdige speler. Zijn prestaties hebben niet alleen de interesse van Leeds gewekt, maar ook die van Olympique Lyon, dat hem nog steeds in de gaten houdt.

Union zou echter een bedrag van boven de tien miljoen euro willen ontvangen voor de middenvelder, wat betekent dat Leeds zijn bod aanzienlijk zal moeten verhogen om kans te maken op een akkoord.

Union heeft een sterke onderhandelingspositie en zal niet zomaar instemmen met een transfer onder de gewenste voorwaarden. Als Leeds serieus werk wil maken van deze deal, zal het diep in de buidel moeten tasten om Union te overtuigen.

Voor Sadiki zelf lonkt een mogelijke overstap naar de Premier League, maar de vraag blijft of Leeds bereid is om aan de financiële eisen van Union te voldoen.

🟡🚨🇨🇩 Leeds United are the first to make a move for Noah Sadiki! The Peacocks have made contact to gauge the intentions of Union St.Gilloise’s management, with an initial offer starting at €10M. #OL haven’t forgotten about Noah Sadiki either…

⏳ Wait&See. #mercato #LUFC #USG… pic.twitter.com/VlF1bRGBus