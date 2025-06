OFFICIEEL Lierse zet volgend seizoen nieuwe doelman in

Lierse heeft in Canada een nieuwe doelman gevonden. De club stelde hem voor op haar officiële kanalen.

Lierse kondigt de komst aan van Kieran Baskett. De doelman is 23 jaar oud en tekende een overeenkomst voor twee seizoenen. In de deal zit ook nog een optie voor een extra seizoen. De doelman zal het rugnummer 12 dragen volgend seizoen in de Challenger Pro League.

“De doelman van 1,91m kwam door zijn sterke prestaties bij het Noorse Bratvagg op de radar van de geel-zwarte scoutingscel”, laat de club weten op haar website.

“In januari 2025 volgde het groene licht na een intensieve proefperiode in Kessel. Een overeenkomst volgde toen al met onze nieuwe goalie en een uitleenbeurt naar het Noorse SK Traeff was het gevolg.”

Kieran Baskett speelde eerder in de Canadian Premier League voor HFX Wanderes en Pacific FC. Met het oog op het WK 2026 in eigen land krijgt Baskett de uitgelezen kans zich te tonen in een sterkere competitie.

Sinds dinsdag is de Canadese doelman in ons land gearriveerd na zijn opdracht in Noorwegen. Hij blijft hier in afwachting van de eerste training met Lierse.