'Pech voor Standard? Transfer van Casper Nielsen lijkt plots niet meer dichtbij'

De transfer van Casper Nielsen naar Standard Luik leek in kannen en kruiken. Volgens recente berichten zou de deal alsnog kunnen afspringen.

De Deense middenvelder, die momenteel bij Club Brugge speelt, had naar verluidt een akkoord bereikt met Standard. Toch lijken er nu complicaties te zijn die de overgang bemoeilijken.

Volgens Le Soir zouden er twee buitenlandse clubs interesse tonen in Nielsen: Levante en FC Kopenhagen. Beide clubs zouden hem graag willen aantrekken, wat mogelijk een nieuwe wending aan de transfer geeft.

Het is nog onduidelijk of Nielsen zelf de voorkeur geeft aan een buitenlands avontuur of dat hij alsnog bij Standard zal belanden. Mogelijk is er financieel wel een stevig verschil qua loon.

Transfer van Nielsen naar Standard op de helling?

Standard heeft de afgelopen weken hard gewerkt om de transfer rond te krijgen, maar de interesse van Levante en Kopenhagen kan de situatie veranderen.

Al is het ook kijken hoe Club Brugge tegen de zaak aanziet. Zij willen meewerken, maar als ze kunnen vermijden dat Nielsen een tegenstander wordt, dan zullen ze dat zeker niet laten.

Het is afwachten wat er voor de Deen uit de bus komt. Blijft hij in België, of kiest hij voor een nieuwe uitdaging in Spanje of Denemarken? De tijd zal het moeten uitwijzen.