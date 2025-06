Antwerp geeft niet op: transferdossier voor middenvelder blijft op bureau Overmars liggen

De sportieve zomer op de Bosuil draait op halve toeren. Antwerp is nog steeds op zoek naar een nieuwe hoofdcoach, maar ondertussen schuift de club ook schaduwdossiers vooruit op de transfermarkt. Eén naam duikt daarbij opnieuw op: Adem Zorgane.

De middenvelder van Charleroi blijft op het verlanglijstje staan van de sportieve leiding, zelfs nu de deal met Rik De Mil afsprong. Zorgane, intussen een vaste waarde in de Jupiler Pro League, werd eerder al genoemd als ideale versterking voor het Antwerpse middenveld.

De 24-jarige Algerijn speelt sinds 2021 in het Zwarte Land en maakte er naam als controleur met vista en fysieke presence. Een profiel dat Antwerp mist, zeker nu het middenveld op de schop gaat door mogelijke vertrekken van Doumbia, Benitez en Riedewald.

Toch blijft een transfer allesbehalve evident. Charleroi wil zijn goudhaantje logischerwijs niet laten gaan zonder stevige compensatie, en Zorgane ligt nog onder contract tot 2027. Antwerp, op zijn beurt, heeft door het gemis van Europees voetbal minder financiële ademruimte. De club zal eerst spelers moeten verkopen vooraleer ze aan grote inkomende transfers kan denken.

De interesse van Antwerp in Zorgane doofde na het afhaken van Rik De Mil als mogelijke hoofdcoach even uit, maar het dossier is wel nog actueel. Zorgane zou bovendien niet ongenegen zijn om de stap te zetten, wat de deur toch op een kier zet. Maar zonder verkoop van profielen als Balikwisha of Van den Bosch, blijft een doorbraak moeilijk.

Voor Antwerp is het dossier-Zorgane een typisch zomerhoofdpijndossier: aantrekkelijk, logisch, maar financieel delicaat. Als Doumbia vertrekt, wordt de nood nog groter, maar tegelijk ook het budget mogelijk iets ruimer. Het is een complexe puzzel waarbij verschillende stukken tegelijk moeten passen.