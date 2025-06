Bestuur Bayern kijkt naar Kompany vooraleer volgende transfer te doen: opvolger Sané heeft werkpunten

Rafael Leão is een van de namen op de shortlist van Bayern München om Leroy Sané op te volgen, maar binnen de club bestaan twijfels over zijn werkethiek. Vooral zijn verdedigende inzet wordt als een aandachtspunt gezien.

De Portugese aanvaller beschikt over alle technische kwaliteiten die Bayern zoekt: snelheid, creativiteit en scorend vermogen. Toch is dat voor een club als Bayern niet voldoende. Leão staat bekend om zijn offensieve impulsen, maar laat het zonder bal geregeld afweten.

Volgens Duitse bronnen sprak sportdirecteur Max Eberl al met Leão en was er zelfs een geheime ontmoeting met zijn entourage in München. De interesse is dus concreet, maar intern wordt gediscussieerd of hij wel het type is dat past bij het gewenste profiel.

De topfavoriet bij Bayern blijft voorlopig Bradley Barcola van PSG. Maar omdat hij als 'onverkoopbaar' wordt beschouwd, wordt ook gekeken naar alternatieven. Leão is één van de weinige spelers met voldoende flair en ervaring die dat niveau kunnen halen.

Als het tot een transfer komt, zal Vincent Kompany een belangrijke rol spelen. De nieuwe Bayern-coach staat bekend om zijn nadruk op collectieve arbeid en discipline. Binnen de club leeft de hoop dat hij Leão kan overtuigen zich ook verdedigend op te offeren voor het team.

Kompany zal dus niet alleen moeten bouwen aan een nieuw elftal, maar mogelijk ook aan het gedrag en de houding van zijn sterspelers. Leão krijgt misschien wel de kans, maar hij zal moeten tonen dat hij meer is dan alleen flitsen in balbezit.