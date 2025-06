Charleroi krijgt zware tegenstander en moet naar het noorden

Charleroi weet intussen wie het partij zal geven in de tweede voorronde van de Conference League. Na het binnenhalen van het laatste Europese ticket, mochten de Zebra's vandaag hun aandacht richten op de loting in het Zwitserse Nyon.

Een uur na de loting van Anderlecht in de Europa League, was het de beurt aan Charleroi. Als reekshoofd kwamen ze in een pot terecht met enkele opvallende namen. De kans bestond dat ze tegenover tegenstanders uit IJsland, Ierland, Litouwen, Luxemburg, Georgië of Zweden zouden uitkomen.

Uiteindelijk viel het lot op Hammarby, de huidige nummer twee in de Zweedse competitie. Die club was vorig seizoen ook al actief op het Europese toneel en geldt als een stevige opponent. Voor trainer Rik De Mil en zijn groep belooft het een uitdagende opdracht te worden.

De heenwedstrijd wordt op donderdag 24 juli in Zweden afgewerkt. Een week later volgt de terugwedstrijd in het Zwarte Land. Charleroi zal dus meteen scherp moeten zijn, want een misstap op verplaatsing kan zwaar doorwegen.

Hammarby is niet onbekend op Belgische velden: het is de ex-club van Viktor Djukanovic, de Montenegrijnse flankaanvaller van Standard. De Zweden combineren technische bagage met fysieke kracht, wat hen een te duchten tegenstander maakt.

In tegenstelling tot Anderlecht beschikt Charleroi niet over een vangnet bij uitschakeling. Als de Carolo’s niet doorstoten naar de volgende ronde, eindigt hun Europees avontuur al in juli. De inzet is dus bijzonder groot.