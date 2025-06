OFFICIEEL: Karel Geraerts tekent contract bij Franse tweedeklasser

Het hing al enkele dagen in de lucht, maar het nieuws is nu ook geofficialiseerd. Karel Geraerts kiest voor een avontuur in de Franse tweede klasse. Hij is voorgesteld als nieuwe trainer van het pas gedegradeerde Stade Reims.

Nadat hij werd ontslagen bij Schalke 04, zat Karel Geraerts even zonder club. De man die Union in zijn tweede seizoen na de terugkeer richting eerste klasse bijna de titel schonk, schermde de voorbije weken wel met de nodige interesse. Zo wou Standard de voormalige middenvelder terug naar Sclessin halen. Tot een akkoord kwamen beide partijen finaal niet en uiteindelijk is Standard dan maar opnieuw in zee gegaan met de Roemeen Mircea Rednic. Waar Geraerts dan wel naartoe gaat? Stade Reims. Hoewel er ook interesse was van het Russische CSKA Moskou, kiest onze landgenoot dus voor een avontuur bij de Ligue 2-ploeg. Hij is officieel voorgesteld op de clubkanalen van de Fransen. Reims kende een dramatisch seizoen en moest zich proberen redden via de barrages. Die gingen verloren tegen Metz, waardoor ze volgend seizoen niet meer op het hoogste niveau te zien zijn. Geraerts krijgt de taak om Reims meteen terug te brengen naar de Ligue 1. Na België en Duitsland kiest Geraerts nu dus voor een uitdaging in Frankrijk. Krijgt hij bij Reims de motor meteen aan de praat? Bij Schalke verliep het toch niet helemaal zoals gehoopt, nu krijgt hij een nieuwe kans in een nieuwe competitie.