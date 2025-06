🎥 Romelu Lukaku waagt zich aan een nieuwe sport... maar er is nog wat werk aan de winkel

Romelu Lukaku geniet op dit moment van zijn vakantie, na de interlandperiode en het kampioenschap met Napoli. De Belgische spits deelde een video waarin hij een nieuwe sport probeerde, maar er is nog wat werk aan de winkel.

Voor heel wat Rode Duivels begon de vakantie wat later dan normaal. Meteen nadat het seizoen in de meeste competities eindigde, was het al tijd voor een interlandperiode.

De Belgische nationale ploeg won met 4-3 van Wales na een ware thriller, maar speelde voordien wel 1-1 gelijk tegen Noord-Macedonië. Bondscoach Rudi Garcia heeft zo nog niet al te veel indruk weten te maken.

Voor sommige speler begint de vakantie nóg later, vanwege het WK voor clubs. Denk maar aan Jérémy Doku en Thibaut Courtois bijvoorbeeld.

Voor Romelu Lukaku is dit niet het geval, aangezien Napoli niet meedoet aan het toernooi. De Belgische spits geniet nu dus van een welverdiende vakantie.

Daarvan deelde hij op zijn Instagram-account al enkele leuke beelden. Zo liet hij zien dat hij aanwezig was op een van de Topgolf-locaties. Hij deelde een video van een van zijn slagen, maar daar is nog wat werk aan.