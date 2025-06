Kylian Mbappé wordt weggehouden van de groep bij Real Madrid: dit is waarom

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wanneer zal Kylian Mbappé beginnen aan het WK voor clubs? Het antwoord op deze vraag is nog niet bekend. De Franse doelpuntenmaker leeft momenteel in isolatie...

Kylian Mbappé was afwezig in de selectie van Real Madrid voor de wedstrijd tegen Al-Hilal deze woensdag. Los Blancos geraakten in hun eerste wedstrijd op dit WK niet verder dan een 1-1 gelijkspel, toch een zware teleurstelling.

De Franse ster werd in isolatie geplaatst volgens Marca omdat hij ziek is. Zwak en koortsig, kon de doelpuntenmaker zelfs niet deelnemen aan de fotoshoot van het toernooi dat plaatsvindt in de Verenigde Staten.

Hij kon zelfs president Florentino Perez niet verwelkomen bij zijn aankomst in Amerika. De speler wordt volledig uit de groep gehouden om andere spelers en stafleden niet te besmetten.

Hij was dus logischerwijs afwezig bij de laatste training van Real Madrid ter voorbereiding op de wedstrijd tegen Al-Hilal. De hoop blijft echter bestaan dat hij zal deelnemen aan de volgende wedstrijd.

"De laatste dagen had hij koorts en voelde hij zich niet goed. We hopen dat hij beschikbaar zal zijn voor de volgende wedstrijd", verklaarde de nieuwe coach van de Spaanse club, Xabi Alonso, aan DAZN. De Madrilenen zullen het zondag opnemen tegen Pachuca en hopen hun eerste succes in de Club World Cup te behalen.