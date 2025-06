Nog een verrassing op komst? Tim Matthys kandidaat om technisch directeur te worden bij deze JPL-club

De kans bestaat dat Tim Matthys straks opnieuw actief is in de Jupiler Pro League. De voormalige technisch directeur van KV Mechelen geniet interesse van Cercle Brugge.

Tim Matthys zit nog steeds zonder werkgever. Hij werd begin april ontslagen bij KV Mechelen, en zit sindsdien zonder club. De kans bestaat dat hij opnieuw aan de slag gaat in de JPL.

Het Nieuwsblad meldt namelijk dat Matthys in beeld is bij Cercle Brugge om er technisch directeur te worden. AS Monaco, dat eigenaar is van de Vereniging, zou enkele buitenlanders naar voren hebben geschoven, maar Matthys is dus ook kandidaat.

Matthys was in het verleden actief bij Anderlecht als hoofd van de scouting, en bij KAA Gent. Bij Malinwa was zijn vertrek enorm verrassend, gezien het goede werk dat hij er leverde.

Cercle zou al gesprekken hebben gevoerd met hem en dus is het nu afwachten of het tot een samenwerking komt. Hij kent de markt en de competitie goed, wat een duidelijk voordeel is.

Maar Luciano Murchio maakt ook kans. Het is een piste die niet over het hoofd mag gezien worden. Momenteel is hij hoofdscout.