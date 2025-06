OFFICIEEL: Emilio Ferrera en Mons kapen speler weg bij Lokeren-Temse

Mons blijft zich versterken om opnieuw te strijden voor promotie naar 1B. De club heeft donderdag een nieuwe inkomende transfer aangekondigd.

Afgelopen zomer toonde Mons zich bijzonder actief op de transfermarkt met maar liefst 12 inkomende transfers. Nog steeds in Eerste Nationale, zal RAEC opnieuw strijden voor promotie naar 1B. De club blijft zich versterken onder leiding van hun nieuwe trainer Emilio Ferrera.

Twee dagen geleden kondigde de club uit Bergen de komst aan van Arno Valkeners, een doelman afkomstig van RAAL die de clubleiding heeft overtuigd met "zijn voetenwerk, anticipatie en betrouwbaarheid bij het uitkomen."

Vandaag heeft de club nog een andere nieuwkomer aangekondigd. Het gaat om Cedrick Van Daele, een 24-jarige linksback opgeleid bij KAA Gent. De voormalige Belgische jeugdinternational heeft ook gespeeld bij KV Oostende, en is bij de ondergang van KVO naar Lokeren overgestapt. Afgelopen seizoen heeft hij 21 wedstrijden gespeeld (8 als basisspeler) in 1B.

Emilio Ferrera ontmoet een speler die hij goed kent

"Cederick is een betrouwbare speler, opgeleid in een veeleisende omgeving. Hij heeft nog steeds een groot groeipotentieel en past perfect in ons ambitieuze project", legt Bernard Courcelles uit.

De Algemeen Directeur van de club benadrukt nog een troef van de nieuwe aanwinst: "Bovendien is hij ook interessant op stilstaande fases, een gebied waar we vorig seizoen niet efficiënt genoeg waren." Niet te vergeten dat Cedrick Van Daele zijn beste seizoen tot nu toe heeft beleefd onder leiding van... Emilio Ferrera (11 doelpunten in 31 wedstrijden in 2022/2023).