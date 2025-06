OFFICIEEL Lierse haalt pion binnen met ervaring bij Anderlecht, STVV en RWDM

Lierse SK heeft een nieuwe Head of Performance aangetrokken. Het gaat om de 41-jarige Tim Vollon die de club versterkt.

Lierse zet voor het komende seizoen volop in op betere prestaties van hun spelers door een goede staff uit te bouwen voor medische begeleiding.

Daarvoor heeft het nu Tim Vollon aangesteld als Head of Performance. “Door zijn jarenlange ervaring bij voetbalclubs als Anderlecht, STVV, RWDM is Tim gespecialiseerd in de medische begeleiding en fysieke ontwikkeling van voetballers”, klinkt het.

Hij zal samenwerken met Physical Coach Nicolas Labarbe en de medische cel. “Het de betrachting om de prestaties van de spelers te optimaliseren en blessures beter op te volgen.”

De eerste prioriteit die Vollon gekregen heeft is de spelers zo fit als mogelijk aan de competitiestart krijgen, zo laat de club nog weten.

“Tim zal vanuit zijn rol de medische departementen overzien en aansturen. De aanwerving van Vollon is een volgende belangrijke stap in het verder professionaliseren van onze A-ploeg”, besluit men.