OFFICIEEL: Promovendus RAAL gaat hard op de transfermarkt en heeft zesde zomeraanwinst beet

RAAL bereidt zich actief voor op zijn grote terugkeer naar de Jupiler Pro League. De club heeft woensdagavond de komst van een nieuwe versterking aangekondigd.

Één jaar geleden toonde de RAAL zich al zeer actief voor hun terugkeer naar het professionele voetbal, met maar liefst 14 inkomende transfers. Zullen Les Loups dat aantal deze zomer opnieuw bereiken? Ze hebben nu hun zesde aanwinst beet.

De club heeft de ondertekening van Matthis Riou aangekondigd, een 24-jarige Franse centrale verdediger, enkele uren nadat de officiële naam van het nieuwe stadion werd bekendgemaakt.

Hij komt over van het Franse Guingamp. Riou kreeg 17 basisplaatsen in de Ligue 2 dit seizoen, maar verloor zijn plaats in de tweede helft van het seizoen.

De verdediger ziet zijn contract afgelopen, dus kan hij transfervrij overkomen. Hij heeft zich voor de komende drie seizoenen aan de club uit Luik verbonden.

Na Alexis Beka Beka, Lucas Bretelle en Théo Epailly zou dit de vierde gratis aanwinst zijn van RAAL die uit de lagere Franse divisies arriveert. De club aarzelt duidelijk niet wanneer het goede deals vindt bij onze buren.