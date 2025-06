Match van Genk wordt meteen uitgesteld, de Condé is blij met kalender: "Het is goed dat we niet meteen tegen hen spelen"

KRC Genk start meteen pittig aan het nieuwe seizoen met matchen tegen Club Brugge, Antwerp en Standard. Dimitri de Condé is gelukkig met de kalender.

KRC Genk kent zijn exacte kalender voor de eerste speeldagen. Op de openingsspeeldag trekken de Smurfen naar Jan Breydel om tegen Club Brugge te spelen. Nadien volgt de topper tegen Antwerp en nadien gaan ze op bezoek bij Standard.

"Het is inderdaad een pittige star", begint Head of Football Dimitri de Condé bij Het Belang van Limburg. "Maar ik heb er intussen al met coach Thorsten Fink over gesproken en wij vinden dit zeker oké. We komen uit een heel goed seizoen, met weliswaar wisselvallige Champions Play-offs, en willen die lijn gewoon doortrekken."

"Verplaatsingen naar Club Brugge en Standard zijn sportief uiteraard extreem zwaar. Maar als we in Jan Breydel en op Sclessin een resultaat kunnen boeken, zijn we meteen weer vertrokken", gaat de Condé verder.

Hij ziet duideliljk kansen. Op de vierde speeldag volgt de derde verplaatsing van het seizoen, naar OH Leuven. Op de vijfde speeldag wordt er normaal tegen Charleroi gespeeld, maar die wedstrijd wordt al uitgesteld wegens Europees voetbal. Dat er zoveel wedstrijden op verplaatsing zijn in het begin, vindt hij niet erg.

"Je moet toch alle wedstrijden spelen en de laatste jaren is al gebleken dat de reguliere competitie niet alleszeggend is. Wel is het voor ons goed dat we niet meteen tegen de twee promovendi uitkomen. Want in het begin van het seizoen zijn de nieuwkomers, zeker op verplaatsing, altijd lastige tegenstanders."