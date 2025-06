OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft prijs met Pieter Gerkens en maakt ook de voorwaarden van de deal bekend

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Er werd bij KAA Gent een oplossing gezocht voor Pieter Gerkens. De middenvelder trekt nu op huurbasis naar Cercle Brugge.

Pieter Gerkens verlaat KAA Gent. De middenvelder ruilt de Buffalo's in voor een avontuur bij Cercle Brugge, zoals we donderdag al meldden.

Hij zal volgend seizoen uitgeleend worden aan de Vereniging, dat ook een aankoopoptie bedong in de deal. Gerkens heeft duidelijk veel zin in zijn nieuw avontuur.

"Ik ben heel blij om komend seizoen voor Cercle te spelen en heb heel veel zin om aan de voorbereiding te beginnen. De fans kunnen erop rekenen dat ik alles zal geven voor deze mooie Vereniging", liet hij weten op de clubwebsite.

In 2023 maakte Gerkens transfervrij de overstap van Antwerp naar Gent. In totaal speelde hij 69 wedstrijden voor de Buffalo's waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 7 assists.

"Met het oog op maximale speelminuten wordt nu gekozen voor een uitleenbeurt aan Cercle Brugge", klinkt het in de persmededeling van KAA Gent. Cercle zal zijn ervaring goed kunnen gebruiken na een moeilijk seizoen.