Pierre François windt er geen doekjes rond en benoemt het hoofddoel van Standard voor komend seizoen

Na een bijzonder teleurstellend seizoen wil Standard de Liège opnieuw het vertrouwen winnen van zijn achterban. Algemeen directeur Pierre François erkent dat de club de fans meermaals in de steek heeft gelaten, maar is vastberaden om het tij te keren.

“We mogen onze supporters niet meer ontgoochelen", klinkt het scherp. “Standard is een club met een hart en een ziel. We moeten beter doen, en dat beseffen we heel goed. De negatieve spiraal moet doorbroken worden.”

François wil dat de ploeg opnieuw herkenbaar wordt voor de Luikse fans: strijdvaardig, energiek en aanvallend. “We willen Standard opnieuw kracht geven, met pressing, vooruit spelen, intensiteit. We willen een elftal dat goesting geeft om naar het stadion te komen.”

Volgens de clubleiding moet de ploeg energie uitstralen en de identiteit van de club terugvinden. “We zoeken spelers en stafleden die echt willen werken voor deze club", aldus François. “Mensen die beseffen wat het betekent om dit shirt te dragen.”

De focus ligt niet alleen op prestaties, maar ook op mentaliteit en inzet. “Op een bepaald moment moet je als club opnieuw vertrouwen geven. Dat doen we door te tonen dat we alles geven, elke wedstrijd opnieuw.”

Met nieuwe energie, versterkingen en een duidelijke visie wil Standard opnieuw naar boven kijken. “De ambitie is om zo hoog mogelijk te eindigen. Maar dat kan alleen als er weer geloof is – bij de spelers, de staf en vooral: bij onze supporters.”