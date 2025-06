Pro League maakt kalender bekend: dit is wanneer de eerste derby's van het nieuwe seizoen worden gespeeld

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De kalender voor het nieuwe seizoen is bekend! De Pro League loste vrijdagmiddag de speelmomenten van de eerste zeven speeldagen. Derbyfans kunnen alvast enkele data aanduiden in hun kalender.

De Pro League maakte vrijdagmiddag de kalender bekend voor het eerste deel van het seizoen. Van de eerste zeven speeldagen is het tijdstip per wedstrijd al bekend.

Op speeldag één krijgen we Antwep-Union SG als opener van het nieuwe seizoen op 25 juli, meteen een leuk affiche. Zondag 27 juli trekt KRC Genk naar Club Brugge.

Maar verder weten we nu dus ook wanneer de eerste derby's van het seizoen worden gespeeld. De eerste krijgen we op 9 augustus te zien met Club Brugge-Cercle Brugge om 16u. Een dag later neemt promovendus RAAL het thuis op tegen Charleroi om 13u30.

Op 31 augustus staan er opnieuw twee mooie derby's op het menu. Om 13u30 zal de eerste 'Slag om Vlaanderen' gespeeld worden tussen KAA Gent en Club Brugge, in de Planet Group Arena. Later op de dag, om 18u30 ontvangt Union SG Anderlecht.

Op speeldag 9 speelt STVV thuis tegen KRC Genk de Limburgse derby. Op speeldag 13 trekt Charleroi naar Sclessin voor 'Le choc Wallon'. Anderlecht ontvangt Union SG op speeldag 16, terwijl Charleroi dan ook thuis tegen RAAL La Louvière speelt.