STVV-coach Wouter Vrancken wil nog wat kwijt over de kalender: "Kijk naar Beerschot vorig seizoen..."

STVV wil volgend seizoen de Relegation Play-offs vermijden. Een sterke start is zeer welgekomen voor de club. De kalender werd vrijdag bekendgemaakt, maar coach Wouter Vrancken kijkt er niet zoveel naar om.

STVV is aan zijn voorbereiding begonnen. Wouter Vrancken vloog er al meteen stevig in en maakte al duidelijk aan zijn kern dat er vorig seizoen dingen zijn gebeurd, die nu niet meer door de beugel kunnen.

De Truienaars starten hun nieuwe seizoen in eigen huis, tegen KAA Gent. De Buffalo's zullen meteen iets willen laten zien na de slechte play-offs die ze achter de rug hebben. Wouter Vrancken kijkt zo ook meteen zijn ex-ploeg in de ogen.

"Dat we tegen Gent starten is fijn", begint hij bij Het Belang van Limburg. "Omdat ik er nog zoveel mensen ken, dat is altijd leuk. Maar het is ook niet meer dan dat."

"Ik analyseer de kalender niet al te fel, omdat je toch tegen iedereen aan de bak moet. Loot je een op papier moeilijke naam, dan spreekt men van een zware affiche. Speel je tegen een tegenstander die gepronostikeerd wordt in de onderste regionen, dan is het zogezegd al van te moeten en is het dus ook zwaar", gaat hij verder.

Veel kijkt Vrancken er naar eigen zeggen niet naar, hij gebruikt een club als voorbeeld. "Ach, in de Belgische competitie moet je gewoon in elke wedstrijd proberen punten te pakken vanaf dat eerste duel. Soms kan het er in ons land raar aan toe gaan. Kijk maar naar Beerschot vorig seizoen. Zij pakten in eigen huis punten tegen Club Brugge en Anderlecht, maar degradeerden toch."