Voormalige directeur van Referee Department gaat de Belgische voetbalbond verlaten

Een ervaren pion binnen de Belgische voetbalbond vertrekt na meer dan twaalf jaar trouwe dienst. Stephanie Forde is klaar voor een nieuwe uitdaging in haar professionele carrière.

Jarenlang was ze een trouwe soldaat van de Belgische voetbalbond. Maar nu verlaat Stephanie Forde, na meer dan twaalf jaar in dienst te zijn, de KBVB. Dat valt te lezen bij Het Laatste Nieuws.

Forde is vooral gekend als de voormalige operationele directeur van het scheidsrechtersdepartement van de voetbalbond. Ze lag onder meer mee aan de basis van de introductie van de VAR in het Belgische profvoetbal.

Daar bleef het niet bij. Forde was zelf ook een tijdje terug te vinden in het VAR-busje. Daar werkte ze mee als assistent-scheidsrechter. Later stond ze ook nog enkele jaren aan het hoofd van het Referee Department.

Het afgelopen jaar had ze een meer ondersteunende rol. Ze werkte achter de schermen samen met het management van de voetbalbond. Maar Forde heeft nu aangegeven dat ze haar taken bij de KBVB wenst neer te leggen.

En zo vertrekt opnieuw een belangrijke pion bij de Belgische voetbalbond. Een tweetal maanden geleden zag het Referee Department ook al VAR-manager Kevin Blom vertrekken. Die koos voor een soortgelijk avontuur, maar dan in Engeland.