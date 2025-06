KRC Genk-coach Thorsten Fink heeft nog wat te zeggen over komst van Daan Heymans

KRC Genk is begonnen met zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op Bryan Heynen en de internationals na was iedereen er, ook Daan Heymans.

KRC Genk houdt zich nog redelijk rustig op de transfermarkt, al vinden de Limburgers dat helemaal niet zo erg. Er werd al vaak benadrukt dat de club zo weinig mogelijk vertrekkers wou zien.

Naast Tolu Arokodare lijkt er voorlopig niet meteen iemand te vertrekken van de A-ploeg. Coach Thorsten Fink maakte vorig seizoen ook genoeg duidelijk dat er een basis werd gelegd voor het volgende seizoen, en dat de kern samenhouden belangrijk zou zijn.

Op inkomend vlak bewoog er al wel iets. Daan Heymans kwam onlangs over van Charleroi. Volgens Fink een heel goede versterking.

"Daan scoorde afgelopen seizoen vijftien keer, is groot en beschikt over heel wat ervaring. Hij is ook heel matuur, terwijl wij juist op zoek zijn naar meer leiders in onze groep", zegt de Duitser bij Het Belang van Limburg.

"En naast Patrik Hrosovsky, hebben we op de nummer tien enkel Kos Karetsas. Met ons Europees parcours in gedachten, hebben we daar nu een waardevolle versterking bij", besluit Fink.