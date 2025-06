📷 OFFICIEEL Zulte Waregem gaat shoppen bij ploeg uit de top zes van Jupiler Pro League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zulte Waregem heeft zich versterkt met Thomas Claes, die overkomt van KRC Genk. Dat laat de club weten op zijn officiële kanalen.

De 21-jarige middenvelder tekende een contract tot 2028 en wordt gezien als een belangrijke pion in de wederopbouw van Essevee na de promotie naar de Jupiler Pro League.

Claes was jarenlang een vaste waarde bij Jong Genk, waar hij ook de aanvoerdersband droeg. In de play-offs van vorig seizoen maakte hij zijn debuut bij de A-kern van Genk.

Bij zijn officiële voorstelling toonde Claes zich bijzonder gemotiveerd: “Ik kijk er zo hard naar uit om me hier 100% te geven. Dit is opnieuw een mooie en grote stap in mijn carrière binnen een geweldige club”, klinkt het op de website van zijn nieuwe club.

Claes brengt ervaring mee naar Zulte Waregem

Zijn enthousiasme wordt gedeeld door de sportieve cel van Zulte Waregem, die hem omschrijft als een speler met veel potentieel: “Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al behoorlijk wat ervaring op hoog niveau. Zijn traptechniek, spelinzicht en positiespel maken van hem een echte meerwaarde voor onze groep.”

Met de komst van Claes speelt Zulte Waregem in op het vertrek van sterkhouders als Pape Demba Diop en Nicolas Rommens. Claes krijgt zo de kans om zich te bewijzen op het hoogste niveau en een sleutelrol te spelen in het middenveld van Essevee.