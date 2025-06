Spaanse club wil doorduwen voor belangrijke speler van Club Brugge

De kans lijkt groot dat Ferran Jutgla volgend seizoen te zien is in La Liga. De interesse is in ieder geval concreet voor de aanvaller van Club Brugge.

Na enkele inkomende transfers, zal Club Brugge zich moeten voorbereiden op vertrekkende spelers tijdens deze zomerse transferperiode. Sommige van deze vertrekken zijn voorspelbaar, zoals die van Joel Ordoñez, die wordt gevolgd door de grootste Europese clubs en die flink wat geld zou moeten opleveren. Ferran Jutgla kan ook rekenen op interesse, vooral uit zijn eigen land: volgens Het Laatste Nieuws zou Celta Vigo zelfs aandringen om de voormalige aanvaller van FC Barcelona terug te halen. Opgeleid bij La Masia, heeft Jutgla nog geen kans gehad om in de hoogste Spaanse divisie te spelen, en speelde hij alleen voor het B-team van Espanyol en FC Barcelona in de Derde Divisie. Hij werd vervolgens aangetrokken door Club Brugge, waar hij de afgelopen drie seizoenen heeft uitgeblonken (148 wedstrijden, 40 doelpunten, 24 assists). Afgelopen seizoen begon Jutgla op de bank, maar werd hij geleidelijk aan weer een belangrijke speler in het elftal van Nicky Hayen aan het einde van de reguliere competitie en in de Play-offs. Hij speelde in totaal 54 wedstrijden in alle competities, met 14 doelpunten en 7 assists. Celta Vigo zou in vergevorderde gesprekken zijn met Club Brugge, en sommige Spaanse bronnen melden dat de transfer 7 miljoen euro zou kunnen opleveren voor Blauw-Zwart. Een beperkte meerwaarde, aangezien Brugge in 2022 €5 miljoen betaalde voor de Catalaanse aanvaller, die echter nog maar een jaar contract heeft.