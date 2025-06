Zal het bestuur er iets mee doen? RWDM-fans staan aan de vooravond van een grootschalige protestactie

Daring Brussels bevindt zich in een identiteitscrisis. De supporters zijn niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven en bereiden hun actie voor morgen voor.

"RWDM, dat is Molenbeek": de naamswijziging, onder impuls van John Textor, heeft voor heel wat chaos gezorgd. De supporters hebben onmiddellijk hun afkeer geuit en zullen dit zondag voortzetten tijdens een protestmars.

"We zijn tegen het verdwijnen van RWDM omdat die naam bij onze club hoort. Onze identiteit, de naam, het logo, daar blijf je gewoon af", zegt Jessica Schumann, lid van de supportersclub Brussels Boys On Tour, bij Het Nieuwsblad.

De supporters laten niet los

Vooral omdat John Textor ook van plan is om stamnummer 2 opnieuw in gebruik te nemen, een historisch symbool voor de Molenbeekenaars. "Meer zelfs, de helft van de supporters heeft het oude stamnummer van RWDM op zijn lichaam laten tatoeëren. We hopen dat we Textor toch nog kunnen overtuigen maar ik twijfel eraan of hij dat zal willen. Maar goed, niets doen is voor ons ook geen optie", aldus Jessica.

Andere supporters zijn het daarmee eens. "Wij hebben nog geen abonnement gekocht en als de eigenaar zijn plannen doorvoert, gaan we er ook geen meer kopen. Ik ga al 40 of 45 jaar kijken naar RWDM, nadat mijn vader me een eerste keer meenam naar het stadion", legt Wim Schoukens uit.

Om hun afkeer te uiten zullen de Molenbeekse supporters zondag samenkomen voor een protestmars naar het stadion in de vroege namiddag. Een moment dat vol emoties zal zijn, om John Textor de omvang van zijn beslissing duidelijk te maken. Zal hij gevoelig zijn voor hun standpunt?