Hij had er nachtmerries van: Kompany praat opnieuw over Messi... maar niet zoals we hadden verwacht

Bij zijn persconferentie op het WK voor Clubs prees Vincent Kompany Lionel Messi, met wie hij meerdere keren de degens wist te kruisen in het verleden in de Champions League.

Tijdens de persconferentie werd Vincent Kompany gevraagd naar Inter Miami. In plaats van over de club in het algemeen te praten, koos de coach van Bayern München ervoor de aandacht te vestigen op een bekende naam: "Ze hebben goede spelers, maar er is er een die echt speciaal is. Hij is van mijn leeftijd, geloof ik, dus ik weet niet hoe hij het volhoudt."

Generatiegenoot

Hij had het natuurlijk over Lionel Messi, die hij goed kent. De twee mannen hebben elkaar meerdere malen ontmoet in de Champions League, toen Kompany nog het shirt van Manchester City droeg.

"We blijven allemaal naar deze wedstrijden kijken, want ik denk dat we elk moment moeten koesteren waarop Messi op het veld staat", voegde hij eraan toe.

Sterke start op WK voor Clubs

Bayern maakt een foutloos parcours in dit WK voor clubs. Na een historische 10-0 overwinning tegen Auckland en een meer bevochten overwinning tegen Boca Juniors met 2-1, hebben de Duitsers zes punten uit twee wedstrijden.

De kwalificatie voor de achtste finales is al verzekerd. Kompany zal de wedstrijd tegen Benfica, over twee dagen, met meer vrijheid in zijn keuzes kunnen benaderen.