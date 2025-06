Onvermijdelijk vertrek voor een Rode Duivel: trekt Belgische aanvaller naar Turkije een jaar voor het WK?

Johan Bakayoko wordt elke transferperiode in verband gebracht met een transfer, maar deze zomer lijkt die er echt aan te komen. Het is nog afwachten waar hij zal tekenen.

Waar zal Johan Bayakoko (21 jaar) volgend seizoen spelen? Terwijl hij nog maar een jaar contract heeft met een van de grootste marktwaardes van PSV, lijkt een vertrek onvermijdelijk voor de Belgische vleugelspeler.

Verschillende geruchten zijn al opgedoken die Bakayoko in verband brengen met een move naar Engeland of Duitsland. Maar het medium Fotospor beweert dat een Turkse grootmacht nu zijn zinnen heeft gezet op de Rode Duivel: Fenerbahçe zou bereid zijn mee in de transferstrijd te duiken.

De club waar José Mourinho coach is, wil zijn selectie vernieuwen en hoopt een goede prijs te kunnen krijgen voor Johan Bakayoko gezien zijn contract dat over een jaar afloopt. Fenerbahçe heeft echter niet de financiële middelen van de andere genoemde clubs.

Daarom hoopt de club uit Istanboel PSV te kunnen overtuigen om zijn vleugelspeler te laten gaan, die vorig seizoen 12 goals maakte in 47 wedstrijden, voor ongeveer 20 miljoen euro - 10 minder dan de marktwaarde geschat door Transfermarkt.

Eindhovens Dagblad benadrukt echter dat er op dit moment nog geen aanbieding is gedaan door Fenerbahçe voor Johan Bakayoko. PSV heeft lange tijd bedragen geëist tot wel 50 miljoen voor de Belg, maar zal zich waarschijnlijk moeten schikken om hem voor minder te laten gaan.